Vor dem wichtigsten Boxkampf des Jahres: Der gefallene König ist zurück

In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet der wohl grösste Boxkampf dieses Jahres statt. Die Rede ist vom zweiten Vergleich zwischen WBC Schwergewichtschampion Deontay Wilder und dem Klitschko-Bezwinger Tyson Fury. Nach einem umstrittenen Unentschieden im Dezember 2018 steigen die zwei Schwergewichte wieder gegeneinander in den Ring.

Wie die Premiere verspricht auch der Rückkampf viel Spektakel. Nicht zuletzt dank Wilders unvergleichlicher «Knock-out-Power» und Furys polarisierendem Charakter. Letzterer fasziniert die Fans des Boxsports wie kein anderer.

Der grosse Kampf gegen Klitschko

Tyson Luke Fury wurde am 12. August 1988 in Manchester geboren. Der 31-jährige Brite, der nach Mike Tyson benannt wurde, stammt aus einer Familie Fahrender. Dazu passend ist sein Kampfname «The Gypsy King», was übersetzt so viel heisst wie «Der König der Zigeuner».

Fury ist in seiner professionellen Karriere als Boxer noch immer unbesiegt. Den sportlichen Höhepunkt erreichte er im Jahr 2015. Am 28. November stieg er gegen «Dr. Steelhammer» Wladimir Klitschko in den Ring und kämpfte um den Weltmeistertitel der vier Verbände WBA, WBO, IBF und IBO.

Weltmeistertitel und Absturz

Fury gewann den Kampf über zwölf Runden nach Punkten. Klitschko wurde zum ersten Mal seit über elf Jahren besiegt. Im Jahr 2016 war ein Rückkampf vorgesehen, der jedoch nie stattfand. Fury litt zu jener Zeit an schweren psychischen Problemen. In Interviews mit verschiedenen Sportsendern sprach er ausführlich über diese Zeit in seinem Leben. Fury sagt: