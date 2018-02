Asiaten vertragen keinen Alkohol. Ich kannte das Klischee, als ich erstmals nach Südkorea reiste. Einige Stunden nach meiner Ankunft, in einer Karaoke-Bar, einen koreanischen Klassiker Arm-in-Arm mit dem Vizepräsidenten eines weltweit tätigen Unternehmens summend, wusste ich: das gibt Kopfweh.

Der Übeltäter hiess Soju und die Südkoreaner trinken den Reisschnaps mit einem Alkoholgehalt von rund 20 Volumenprozent wie Wasser. Also flaschenweise. Die koreanische Höflichkeit sieht vor, dass nie selbst eingeschenkt wird. Entsprechend diktierten die Einheimischen den Rhythmus. Was zwangsweise ins Verderben führte. Zumindest drehte sich mein Tisch schon bei der Vorspeise.

Mittlerweile weiss ich, dass Südkoreaner, die älter als 15 Jahre sind, pro Kopf durchschnittlich 14,8 Liter reinen Alkohol pro Jahr konsumieren. Damit verpassen sie die weltweite Top Ten nur knapp. Schweizerinnen und Schweizer konsumieren gemäss einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO «nur» 11,06 Liter reinen Alkohol pro Kopf und Jahr.

Der Vize-Chef war am nächsten Morgen um 7 Uhr schon munter. Kein Wunder: Er arbeitet, arbeitet und arbeitet. In Südkorea beträgt die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 2213 Stunden. In der Schweiz sind es 1562 Stunden. Um nach den langen Arbeitstagen abzuschalten, trinken viele Südkoreaner grosse Mengen Alkohol. Diese Trinkabende haben sogar einen eigenen Namen: «Hoesik.» Essen und Trinken bis zum Umfallen.

Für meine zweite Südkorea-Reise, dieses Mal im Rahmen der Olympischen Spiele, bin ich bereit. Schliesslich fanden die Winterspiele 2014 in Russland statt. Dort wird durchschnittlich 15,76 Liter reiner Alkohol pro Kopf und Jahr getrunken. Ich habe die drei Wochen in Sotschi ohne Absturz überstanden. Darum gilt: kein Kater in Südkorea. Sofern sich nicht der Vize-Präsident meldet. Ich habe seine Visitenkarte noch heute.