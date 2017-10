Eine andere Frage aber ist, ob diese aktuelle Schweizer Mannschaft über die benötige Winner-Mentalität verfügt. Über die letzten Jahre hat sich bei dieser Generation ein gefährliches Faktum eingeschlichen: Nämlich, dass die entscheidenden Spiele allesamt verloren gingen. Das war im WM-Achtelfinal 2014 gegen Argentinien so. Das war im EM-Achtelfinal 2016 gegen Polen so. Und das war nun in Portugal so. Wicky sagt: «Ich finde dieses Denken etwas gar schwarz und weiss. Immerhin hat die Schweiz ja eines der beiden Spiele gegen Portugal gewonnen. Ich glaube darum nicht, dass man hier etwas aus den Köpfen bringen muss.»

Eine Niederlage ist Gold wert

Wenn Wohlens aktueller Torhütertrainer Pascal Zuberbühler erklären soll, wie ein Team dieses Gefühl des Versagens im entscheidenden Moment wegbringt, muss er zuerst nachdenken. «Für mich ist zentral, dass die Equipe dieses Denken gar nicht erst zulässt. Entscheidend sind dabei der Trainer und sein Staff. Sie müssen vorangehen und die Überzeugung dem Team vorleben.»

Pascal Zuberbühler glaubt zudem, dass die Niederlage in Portugal vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. «Dieses Erlebnis kann Gold wert sein für jeden Einzelnen. Jeder muss nun für sich erkennen, was er falsch gemacht hat. Und dann aber ziemlich schnell nach vorne blicken. Es wäre Gift, wenn sich auch nur ein einziges Prozent Denken an die Niederlage in Portugal im Hirn einnisten würde.»