Samstag, 9 Uhr, in Wabern bei Bern. Vier kleine Fussballfelder sind markiert, an jedem Spielfeld sind vier Mini-Tore angebracht. Alles ist bereit für das Turnier für neun bis zehnjährige Kinder (E-Junioren), das in einem neuen Format gespielt wird, dass nichts weniger soll, als den Schweizer Fussball revolutionieren.

Die Probleme der Landesauswahl werden im EM-Qualifikationsspiel in Irland erneut augenscheinlich. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt nur 1:1, es fehlt an Ideen in der Offensive. Ausgebildete Taktikfüchse, clevere Verteidiger und fleissige Arbeiter hat es in der Schweizer Mannschaft genügend, das kreative Element in der Offensive fehlt aber. Xherdan Shaqiri, der kreativste Nationalspieler der letzten Jahre, wird in Irland schmerzlich vermisst. Der Schweizer Fussball hat sich inzwischen auf hohem Niveau etabliert, die Schweizer sind fleissige und zuverlässige Arbeiter, aber keine Künstler.

Das soll sich ändern. Die Schweiz soll mehr Shaqiris bekommen. «Wir wollen mehr Spieler, die in Duelle gehen, die Risiken eingehen. Wir wollen wieder mehr Strassenfussballer», sagt Raphael Kern, Ressortleiter Breitenfussball des SFV. Die Förderung solcher Kreativspieler soll schon im Kinderfussball beginnen.

Und gelingen soll es dank einzelnen einer Turnierform, das aus zwei unterschiedlichen Spielformen besteht. Vier Mannschaften nehmen am Turnier teil. In der ersten Hälfte werden die Teams halbiert, spielen jeweils mit vier Spieler ohne Torhüter auf vier Mini-Tore. Im zweiten Teil wird, wie bisher üblich bei den E-Junioren, mit 7 gegen 7 Spieler inklusive Torhüter gespielt.

Die Kombination der beiden Formate wird in Bern seit dem Frühling in einem Pilotprojekt getestet. In zwei bis drei Jahren soll es landesweit eingeführt werden. Zudem läuft in Bern ein weiteres Pilotprojekt, das testet, ob die F-Junioren (7 bis 8-Jährige) neben den heutigen 5 gegen 5 neuerdings auch Partien mit 3 gegen 3 Spieler durchführen sollen.