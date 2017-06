Als kleiner Bube steht Stefan Küng in seiner Thurgauer Heimat am Strassenrand und schaut den Helden der Landstrasse zu, wie sie vorbeisausen. Im Kinderzimmer läuft «Globi an der Tour de Suisse». Diese Geschichten hört sich Klein-Stefan immer wieder an. Dort wird der Traum geboren, der viele Jahre später an einem strahlenden Sommertag in Cham in Erfüllung gehen sollte.

Die Bilder der zweiten Etappe: