Viele gefährliche Stürze überschatten Corinne Suters Sieg - Schmidhofer wohl mit Kreuzbandriss

«Das letzte Rennen ist schon länger her, ich war sehr aufgeregt vor dem Start», so Suter nach dem Sieg gegenüber dem Schweizer Fernsehen. «Ich habe versucht frech zu fahren und das Limit zu suchen, das Licht war sehr flach und es hatte viele Schläge, das hat die Piste heute sehr schwierig gemacht.»

Im Rettungsschlitten abtransportiert

Die Österreicherin Nicole Schmidhofer (31) erwischte auf der ruppigen Piste (nach den Männerrennen letztes Wochenende) einen unglücklichen Schlag, verlor das Gleichgewicht und flog direkt durch das erste Sicherheitsnetz hindurch, erst das Zweite fing sie auf! Ein Sturz, der in die Knochen fährt. Die Rettungskräfte mussten sich einen Weg zu ihr bahnen. Das Rennen wurde unterbrochen und schon bald kam die Meldung, dass sich Schmidhofer Verletzungen im Gesicht zugezogen habe und bei Bewusstsein sei. Gemäss dem Österreichischen Skiverband besteht nach ersten Untersuchungen ein «Verdacht auf einen vorderen Kreuzband- und Seitenbandriss im linken Knie».

Weitere Stürze

Das Rennen ging kurze Zeit später weiter. Mit Startnummer 15 haute es dann die Italienerin Francesca Brignone an derselben Stelle ins Netz. Sie blieb aber unverletzt. Und auch die Schweizerin Joana Hählen stürzt an der Schlüsselstelle. Und wenig später fliegt auch die Amerikanerin Alice McKennis an der gleichen Stelle aus dem Rennen.

Gisin, Gut-Behrami und Co. weit dahinter

Michelle Gisin musste als erste Starterin nach dem langen Unterbruch wegen des Sturzes Schmidhofers auf die Piste. Offenbar mit einem unguten Gefühl, sie verlor über zwei Sekunden auf Suter. Sicher ins Ziel kommen wollte Lara Gut-Behrami, sie wählte eine sichere Linie, verlor dabei 1.32 auf Corinne Suter, immerhin Rang acht. Priska Nufer schafft es auf Rang 13 mit 1.63 Rückstand auf Suter.