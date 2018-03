Da sitzen sie also. Links Adi Hütter, den wartenden Journalisten frech zuzwinkernd. Rechts Raphael Wicky, hilfesuchend in die Leere des Raumes blickend. Links der Sieger im Cup-Halbfinal, rechts der Verlierer. Links der Trainer von YB, rechts jener des FC Basel. Und sowohl links als auch rechts das Sinnbild ihrer jeweiligen Mannschaft: Absolutes Selbstvertrauen gegen pure Sorgen.

Das Auftreten der beiden Trainer hätte nicht besser inszeniert werden können als wenige Minuten nach dem Ende dieses Cup-Duells zwischen YB und dem FCB, das an diesem Abend nur einen Sieger verdient hatte: die Berner Young Boys. Diese konnten auf eindrückliche Art und Weise untermauern, dass sie in diesem Kalenderjahr, oder viel mehr in dieser Saison, die Nummer 1 im Schweizer Fussball sind. Während man sich in Basel fragen muss: Was ist passiert? Und wer zum Teufel soll diese Berner stoppen, wenn schon wir es nicht können?

Verlorenes Vertrauen

Die gut 90 Minuten im Stade de Suisse sind kein Zufallsprodukt eines schwarzen Abends der Basler, der ausgerechnet mit einer herausragenden Leistung der Berner zusammenfällt. YB war nicht die Verkörperung unbestrittener Dominanz. Sie waren besser, von der ersten Sekunde an. Das schon. Aber: «Ich fand uns schwach. Nicht YB überragend», brachte es FCB-Sportchef Marco Streller am Tag nach dem Spiel auf den Punkt.