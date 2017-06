Der 19-jährige Niederländer war auf dem 6 km langen Strassenkurs in Baku am Morgen um eine knapp halbe Sekunde schneller als sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo. Am Nachmittag war der Finne Valtteri Bottas im Mercedes als Zweiter um 0,100 Sekunden langsamer. In der letzten Trainingsminute krachte Verstappen im Notausgang der Kurve 1 noch heftig in die Mauer, was für die Mechaniker viel Nacht-Arbeit bedeutete.

Die Rangliste nach dem 2. freien Training: