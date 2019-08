Aber unser staatstragendes Fernsehen, das so grossen Anteil daran hat, dass Schwingen so populär geworden ist, das mit wunderbaren Bildern, mit einer TV-Produktion, die nur höchstes Lob, die das Prädikat «Weltklasse» verdient, liefert uns nun auch den Beweis, dass Joel Wicki nach den Buchstaben der Schwinger-Gesetze nicht besiegt worden ist.

Die Bilder sind eindeutig. Die Sägemehlspuren auf dem Hemd von Joel Wiki auch. Ein Skandal? Nein.

Wir können die TV-Bilder immer und immer und immer wieder ansehen und unser Urteil bilden. Aber die drei Kampfrichter sehen diese Bilder nicht. Sie müssen sofort entscheiden. In Echtzeit geht alles so blitzschnell und verschwindet Joel Wicki unter dem mächtigen Titanen so eindeutig, dass der Betrachter zum Urteil kommt: Resultat! Mit blossem Auge ist unmöglich zu erkennen, dass es Joel Wicki, gleich einem Wunder, noch gelungen ist, sich abzudrehen. Ja, der Gedanke, dass sich Joel Wicki da noch gerettet hat, ist für den Betrachter so absurd wie der Gedanke, Christian Stucki könne übers Wasser gehen.

Nach menschlichem Wahrnehmungsvermögen, nach menschlichem Ermessen, nach bestem Wissen und Gewissen gibt es da draussen auf dem Platz für die drei Kampfrichter in diesem Augenblick nur einen Entscheid: Resultat! Joel Wicki ist regulär besiegt worden!