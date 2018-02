Logisch, dass die Österreicher ihren ersten Olympia-Helden in Südkorea hochleben lassen. Der 23-jährige Berufspolizist aus dem Tirol sitzt im Studio des ORF, lässt sich feiern und schaut sich eine Video-Botschaft seiner Familie an, die im Stubai-Tal feiert. Die Eltern trinken Champagner. Die Freundin und der kleine Sohn Leon winken in die Kamera.

Dann gratuliert sogar der Bundespräsident. Das Märchen in rotweissrot ist in vollem Gang. Heute Mittag findet die Siegerehrung statt. Gold für David Gleirscher, Gold für Österreich! Gold für unsere Nachbarn! Ist das nicht schön? Aber wann jubeln wir Schweizer das erste Mal? ​