Vereint in der Stadt, getrennt in ihren Farben: Albian Ajeti und Cedric Itten haben ihr Glück in Glasgow gefunden

So besonders wie jetzt war die Konstellation jedoch noch nie. Als wahnsinnig bezeichnet sie Itten. Wahnsinnig speziell. Mehr darf weder er dazu sagen, noch Ajeti. Denn die beiden Schweizer Nationalstürmer sind zwar vereint in einer Stadt, aber getrennt in ihren Farben. Oder viel mehr und in Glasgow insbesondere: Getrennt in der Religion. Ajeti und Itten spielen mittlerweile für Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers. Innerhalb von nur neun Tagen unterzeichneten sie ihre Verträge. Erst Itten bei den Protestanten von den Rangers, danach Ajeti bei den Katholiken von Celtic.

Wir, das sind Albian Ajeti und Cedric Itten. Zwei mittlerweile 23 Jahre alte Fussballer, beide ausgebildet beim FC Basel. Der eine ist in Allschwil aufgewachsen, der andere im Kleinbasel, bis die Familie nach Muttenz zog. Fast auf den Tag genau zwei Monate älter ist Itten als Ajeti. Der eine im Dezember geboren, der andere im Februar. Seit sie zehn Jahre alt waren, sind ihre Wege verwoben. Zwar waren sie immer wieder getrennt, aber auch immer wieder vereint. Sei es in ihren Entscheiden, in ihren Vereinen, in der Nationalmannschaft.

Es knackt gerade in der Leitung, aber das Lachen von Albian Ajeti ist nicht zu überhören. «Es ist schon speziell, wir wohnen hier näher beieinander, als wir es ein Leben lang in Basel getan haben.»



Eben ist er nach Hause gekommen vom Training, es ist bereits 16 Uhr in Schottland. Ein später Feierabend für Fussballer. «Aber hier ist alles grösser, professioneller, als wir es in der Schweiz kennen.» Ist das Mannschaftstraining erst zu Ende, absolvieren alle Spieler zusätzliche Einheiten. «In den ersten beiden Wochen hatte ich ständig Muskelkater», sagt Itten und lacht. Die kleinen, muskulären Probleme, die kurz nach seinem Wechsel folgten, waren fast zu erwarten. Schliesslich hatte er keine Pause, wechselte nur einen Tag nach Super-League-Ende von St. Gallen nach Glasgow, wo die Meisterschaft bereits lief. «Innerhalb von drei Tagen habe ich mir alles angeschaut, unterschrieben, bin umgezogen und habe mein Debüt feiern dürfen.» Ein toughes Programm, «aber schliesslich wollte ich so schnell wie möglich Anschluss finden in der Mannschaft.» Muskuläre Probleme plagen auch Ajeti, seit er in Glasgow angekommen ist. Nicht aber aus denselben Gründen wie bei Itten, sondern aus komplett konträren.

So gut wie noch nie - so dunkel wie noch nie

Denn derweil Itten aus dem Spielen kaum mehr raus kam in St. Gallen, seine beste Saison in seiner Karriere feierte und 19 Tore erzielte, erlebte Ajeti die dunkelste Phase seiner Laufbahn. Im Sommer 2019 zu West Ham United gewechselt, lernte Ajeti, wie hart der Profifussball in den ganz grossen Ligen sein kann. «Auch wenn du 10, 15 Millionen gekostet hast, bist du hier kein grosser Fisch.» Gerade mal 12 Einsätze und 400 Minuten summiert er in seiner Zeit in London. «Das ist definitiv nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgenommen hatte.»

Von Manuel Pellegrini in Englands Hauptstadt geholt, sank Ajetis Status von dem Moment an, als Pellegrini gehen musste. Also: nur wenige Monate nach seiner Ankunft. Unter Nachfolger David Moyes hatte er keine Chance mehr. «Er erklärte mir, dass er auf grosse Stürmer steht. Auf solche, die zwei Meter messen. Aber ich konnte ja nicht einfach mal schnell, schnell wachsen.» Er habe es akzeptieren müssen und habe dies getan. Wer ihn kennt, weiss: Einfach war das nicht.

Plötzlich nicht mehr eingesetzt zu werden, nachdem man ihn unbedingt haben wollte – eine Situation, die Cedric Itten kennt. Die Ironie der Geschichte: es war damals Ajeti, der Itten plötzlich vor der Sonne stand. Nicht im Nachwuchs, damals stürmten die beiden Freunde gemeinsam in einem Doppelsturm, mit einem gewissen Breel Embolo als Zehner hinter ihnen. Es waren die Zeiten einer goldenen Generation auf dem FCB-Campus. Nein, der grosse Konkurrenzkampf zwischen Ajeti und Itten, er folgt Jahre später, im Herbst 2017. Nachdem sich Ricky van Wolfswinkel – der damalige Königstransfer des damaligen FCB-Sportchefs Marco Streller – den Fuss bricht, holt Basel den an Luzern ausgeliehenen Itten zurück. Am Flughafen Manchesters erklärt Streller, dass man Ittens Physis brauche, seinen Torriecher, seine Präsenz. Im Hintergrund besteht aber immer noch der Wunsch, Ajeti ebenfalls zurück zu holen.

St. Gallen als Ort der beiden Reifeprozesse

Ajeti ist so etwas wie der eineinhalb Jahre zuvor verloren gegangene Sohn. Während Itten damals unter Urs Fischer sein Debüt als Profi feiert, sieht Ajeti keine Chancen und wechselt etwas fluchtartig im Januar 2016 nach Augsburg. Zu früh, wie sich später herausstellt, Ajeti kommt kaum zu Einsätzen. Nach einem halben Jahr wechselt er dorthin, wo er zu einem gestandenen Stürmer wird: zum FC St. Gallen. In knapp eineinhalb Jahren reift Ajeti in der Ostschweiz und wechselt nur wenige Tage nach Ittens Rückkehr zum FCB im Herbst 2017 ebenfalls zurück in die Heimat. Plötzlich sind sie wieder vereint.

Für Itten aber ist Ajetis Wechsel das Ende aller Hoffnungen. Die Einsätze werden trotz starker Quoten rar, im Winter lässt er sich ausleihen nach – wohin auch sonst –St. Gallen. Und tut dort, was Ajeti schon vor ihm tat: Zu einem gestanden Stürmer reifen. Zu einem, der der Schweizer Liga entwächst, im Herbst 2019 zum Nationalspieler wird, beim Debüt trifft – und endlich ganz oben angekommen ist. Und vor allem: Ajeti überholt hat. Vielleicht zum ersten Mal, seit sich die Wege der beiden stets kreuzen. Itten ist der neue Star am Schweizer Fussballhimmel, Ajeti wird in der Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen.