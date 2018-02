Wir sind schon froh, müssen wir nicht im Zelt schlafen. Als all unsere Schweizer Journalisten-Kollegen längst eine Unterkunft in Südkorea hatten, erhielten wir eine Nachricht: Unsere Anfrage ging vergessen. Wir sollen uns doch mal selbst umschauen.

Ein Einzelzimmer zur Nutzung zu zweit haben wir doch noch erhalten. Sogar ein Zusatzbett wurde uns versprochen. Bei der Ankunft betreuten uns zwar gleich fünf Personen, doch von einem Bett wusste niemand etwas. So schläft mein Kollege auf dem Boden. Fast freiwillig. Er hat eine Partie des in Korea populären Brettspiels Go, das wir beide nicht verstehen, aber hier jeden Abend im TV übertragen wird, verloren.

Spass beiseite. Er schläft freiwillig auf dem Boden. Wofür ich ihm dankbar bin. Doch alles ist besser, als bei Minus 15 Grad und starken Winden im Zelt zu schlafen. Das fehlende Extrabett ist aber nur ein Problem. Überhaupt haben wir mit unserer Unterkunft bei den Snowboardern Pech gehabt. Während die Kollegen unten im Tal von tollen Restaurants schwärmen, von feinen koreanischen Spezialitäten und einer wunderbaren Auswahl, sind wir kulinarisch eher Zeltplatzbewohner. Oder Amerikaner.

Bei uns gegenüber befinden sich so traditionell koreanische Gourmettempel wie «Kentucky Fried Chicken» und «Domino’s Pizza». Immerhin ein Restaurant bietet koreanisches Essen an. Angeboten werden acht verschiedene Menüs. Wobei zwei schon am ersten Tag ausverkauft waren. So gibt es doch immer mal wieder Fastfood-Huhn. Es ist schon toll, fremde Kulturen kennen zu lernen.

Immerhin im Supermarkt ist das möglich. Dank heissem Wasser können wir uns so diverse Nudelsuppen zubereiten. Die müssen heimisch sein. Schliesslich werben zwei koreanische Shorttrack-Stars dafür. Und falls uns die Suppen dann auch bald zu langweilig werden, bedienen wir uns ein Regal weiter. Dort gibt es vakuumierte Tintenfisch-Tentakel. Immer noch besser als drei Wochen lang frittiertes Huhn.