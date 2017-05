Die Gewohnheit reisst ihn aus dem Schlaf. Es ist 7 Uhr am Freitagmorgen, als Urs Fischer die Augen öffnet. Um diese Zeit ist er normalerweise in seinem Büro im Joggeli. Aber an diesem Freitag ist nichts normal. Es ist Tag 1 nach dem Basler Cupsieg, dem zwölften der Vereinsgeschichte. Fünf lange Jahre mussten sie auf diesen Pokal warten. «Eine Ewigkeit», sagt Urs Fischer. Wenigstens für Basler Verhältnisse.

Denn während sich der FCB die Meisterschaft seit 2010 Jahr für Jahr krallte, scheiterte er in den letzten drei Cupfinals. Dreimal waren die Basler am Tag X nicht bereit. Und jetzt also haben sie geschafft, was zuvor noch keinem Team gelungen ist: Sie haben den FC Sion in einem Cupfinal bezwungen, den Mythos zerstört, Geschichte geschrieben.

Die Bilder des Cupfinals: