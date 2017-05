FCB-Sportdirektor Georg Heitz sagt: «Man kann Urs Fischer nicht hoch genug anrechnen, was er und sein Team geleistet haben.» Seit Januar weiss der FCB-Trainer, dass er in Basel keine Zukunft hat, die neue Führung nicht auf ihn bauen wird. Er durfte nicht sprechen, so lange Bernhard Burgener und Marco Streller nicht von den FCB-Vereinsmitgliedern abgesegnet waren. Er hat mit sich gerungen. Im Stillen. Sich untergeordnet. Dem Verein zuliebe. Hinzu kommt, dass der FCB sich den Meistertitel schon vor einem Monat sicherte. Seither sind eigentlich alle Spiele bedeutungslos.

Fischer hat alles gegeben, dass die Spannung im Team hoch bleibt. Es gelang ihm nicht immer. Aber am Tag X, in Genf, da war sein Team voll da. Fischer geht mit dem Double. Und zeigt, dass er in der Schweiz zu den Besten seines Fachs gehört.