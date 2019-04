Foul oder kein Foul? Der Stürmer des FC Solothurn und der Old-Boys-Verteidiger liefern sich im Basler Strafraum ein heisses Duell. Auf der Tribüne erkennt der Zuschauer zwar ein Zupfen und Schubsen, aber nicht, ob das Vergehen penaltywürdig ist. Auch für Schiedsrichter David Schärli ist die Szene nicht einfach zu bewerten.

Nur gut, dass draussen vor dem Stadion eine dreiköpfige Crew in einem mit mehreren Monitoren ausgerüsteten Van sitzt. Der Video-Assistent-Referee (VAR), dessen Assistent (Avar) und der Techniker verfolgen aufmerksam, was sich im Innern des Stadions tut. Sie können dank einer Auswahl von verschiedenen Bildern und Einstellungen in den meisten Fällen gut beurteilen, wie diese und jene Szene zu ahnden ist. In besagtem Spiel ist sofort geklärt: kein Foul.