Tritt Roger Federer zurück? Die wichtigsten Fragen und Antworten nach der Verletzung

Was ist genau passiert?

Roger Federer sagt, sein rechtes Knie habe ihm schon seit geraumer Zeit Probleme bereitet. Deswegen unterzog er sich bereits am Mittwoch in der Schweiz einer Arthroskopie. Bänderrisse werden meist arthroskopisch, durch einen kleinen Einstich und mit mikrochirurgischen Instrumenten, behoben. Federer liess den Meniskusriss vor vier Jahren so behandeln.



Tritt Federer jetzt zurück?

Nein. Roger Federer versprüht in seiner Stellungnahme Optimismus. Seine Ärzte und er seien überzeugt, dass er sich vollständig erhole. Er möchte in der Rasensaison in den Tennis-Zirkus zurückkehren. Als Federer sich im Januar 2016 den Meniskus gerissen hatte, stand er bereits Mitte April wieder auf dem Platz. Damals kamen Rückenprobleme dazu, die ihn nach Wimbledon dazu bewogen, die Saison abzubrechen. Diesmal lässt er sich mehr Zeit. Ein Rücktritt könnte dann zum Thema werden, wenn bei der Rehabilitation Verzögerungen und Komplikationen auftreten sollten.



Wie sieht der Fahrplan aus?



Federer verzichtet auf die Turniere in Dubai (kommende Woche), wo er im Vorjahr seinen 100. Titel gefeiert hatte, in Indian Wells, wo Federer im Final stand, und Miami, wo er den Titel gewann. Auf Sand wollte Federer ohnehin nur in Roland Garros antreten, sagte nun aber bereits ab. Geht es nach Fahrplan, bestreitet Federer ab dem 15. Juni das Rasenturnier von Halle, das er im Vorjahr zum zehnten Mal gewinnen konnte. Es besteht eine kleine Möglichkeit, dass Federer bei gutem Heilungsverlauf bereits in Stuttgart in der Woche davor wieder auf dem Platz steht. Sein grosses Ziel dürfte indes die Teilnahme in Wimbledon (ab 29. Juni) sein.