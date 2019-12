Triathletin Daniela Ryf: «Ich fühlte mich nie unbesiegbar»

Die Enttäuschung hielt sich erstaunlicherweise in engen Grenzen. Es regte mich zwar auf, dass ich unmittelbar vor dem Rennen krank wurde. Man fragt sich, ob das zu vermeiden gewesen wäre. Und am meisten frustriere mich unterwegs, dass ich meine Leistung nicht abrufen konnte. Ich war zwar fit, aber nicht gesund. Trotzdem war es mir als Titelverteidigerin wichtig, das Rennen zu beenden.

Daniela Ryf: Ich genoss es, nach längerem wieder einmal zu Hause zu sein. Ich hatte eine etwas ruhigere Zeit, zumindest auf das Training bezogen. Ich durfte für einmal mehr nach Lust und Laune trainieren. Aber ich habe nicht nichts gemacht. Ich war zum Beispiel fast täglich im Schwimmbad des Sportzentrums Zuchwil. Bei 100 Meter Entfernung per Luftlinie von meiner Wohnung drängte sich das fast auf. Am vorletzten Wochenende reiste ich zudem für einen Charity-Wettkampf nach Südafrika, um das Projekt von Qhubeka zu unterstützen. Sie geben Velos an Kinder ab für deren Schulweg.

Man kann es Pech nennen. Wichtig ist mir, dass ich den Grund kenne. Und ich habe über mein Verhalten anlässlich der offiziellen Pressekonferenz am Dienstag nachgedacht, wo ich sehr viele Hände schüttelte und anschliessend ziemlich schnell krank wurde. Mir ist klar, dass ich dort etwas zurückhaltender und dafür etwas fleissiger mit Desinfektionsmittel sein sollte. Ich versuche in solchen Dingen nicht extrem zu sein. Wenn man überall Gefahren sieht und nur noch mit Mundschutz rumläuft, dann wird man im Kopf krank.

Definitiv. Ich konnte in diesem Jahr körperlich gar nicht richtig leiden. Mir war schlicht übel – beim Schwimmen war es, als würde man von einer Sekunde auf die andere seekrank. Auf dem Velo fühlte es sich an, als wäre ich auf einer lockeren Ausfahrt – eben genau ohne richtig zu leiden. Der Körper liess einen Effort gar nicht zu. Das hat mich frustriert und machte mein Rennen eher zu einem mentalen Leidensweg.

Daniela Ryf ist die erfolgreichste Langdistanz-Triathletin der Gegenwart. Zwischen 2015 und 2018 gewann sie viermal in Serie die Ironman-WM auf Hawaii. Zudem ist die 32-Jährige fünfmalige Weltmeisterin im Ironman 70.3. Die Solothurnerin aus Feldbrunnen hat «Food Science and Management» studiert. Im Triathlon blieb Ryf zuletzt in elf Rennen in Serie ungeschlagen, bevor sie im Oktober dieses Jahres beim Ironman auf Hawaii ihre grösste Niederlage erlitt: Platz 13 für die Schweizer Sportlerin der Jahre 2015 und 2018. (rs)

Kann man aus einer solchen Niederlage überhaupt etwas lernen?

Man lernt zu schätzen, dass gewinnen nicht selbstverständlich ist. Ich wurde in diesem Jahr so oft gefragt, ob ich überhaupt noch motiviert sei, weil ich ja schon alles gewonnen habe. Ich selber habe mir diese Frage kein einziges Mal gestellt. Und sie hat mich aufgeregt. Ich sehe keinen Grund, wieso ich mir so etwas überhaupt überlegen sollte. Ich betreibe Triathlon, weil ich es sehr gerne mache. Und an den Rennen möchte ich zeigen können, was ich mir zuvor erarbeitet habe. Die Niederlage war für mich deshalb auch motivierend. Ich weiss definitiv, dass ich nächstes Jahr wieder das Gefühl des «Fliegens» haben will.

Müssen Sie jetzt noch mehr trainieren?

Nein, das ist ja gerade das Positive daran. Ich fühlte mich vor dem Rennen auf Hawaii extrem fit und auf dem Velo so gut wie noch nie. Ich muss fürs nächste Jahr nichts ändern, einfach gesund bleiben.

Stimmt der Begriff «Niederlage» für Sie überhaupt?

Es fühlt sich anders an als eine Niederlage, bei der ich nicht geliefert habe. Ich sehe es in einem Wettkampf nie als Ziel, jemanden zu schlagen. Ich will meine bestmögliche Leistung zeigen. Weil ich dies in Hawaii nicht geschafft habe, kann ich den Begriff «Niederlage» sicher akzeptieren.

Gibt es für Sie vom Rennen in Hawaii auch positive Aspekte?

Die ganze Vorbereitung war sehr positiv. Ich fühlte mich gut und die Atmosphäre im Camp war sehr entspannt. Auch an die Zeit nach dem Rennen habe ich positive Erinnerungen. Wir gingen am Tag danach mit Familie und Freunde an den Strand. Mir war zwar noch immer übel, ich habe diese Zeit aber gleichwohl genossen.

Zuvor gab es in Triathlons 11 Siege hintereinander: Fühlt man sich da mit der Zeit unbezwingbar?

Nein, ich habe mich nie unbezwingbar gefühlt. Das wäre sehr gefährlich. Ich habe immer an mich geglaubt. Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist für mich wichtig. Ich weiss auch, dass nie ein Sieg auf sicher ist. Gerade die Vorbereitung auf den Ironman ist eine grosse Fleissarbeit.

Ist diese Niederlage gar eine Erleichterung, dass Sie nicht unbezwingbar sind?

Für die Konkurrentinnen mag es eine Erleichterung sein. Auch mir war klar, dass es nicht immer aufgehen kann. Wenn es mir jedes Jahr passieren würde, dann wäre es blöd. Die Niederlage ist vielleicht auch deshalb gar nicht so schlecht, weil die Leute realisieren, dass es nicht selbstverständlich ist, als Athletin immer zu funktionieren.

Und es gibt Ihnen eine Motivation für nächstes Jahr, die Sie so gar nicht kennen?

Definitiv. Hawaii ist für mich immer ein ganz spezielles Rennen. Den Hunger, dort Vollgas zu geben, spüre ich auf jeden Fall. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, mich jetzt beweisen zu müssen.

Dann hatten Sie nach Hawaii nicht das Bedürfnis, möglichst schnell eine Reaktion zu zeigen?

Nein, gar nicht. Ich wusste, dass ich eines Tages nicht als Erste in Hawaii einlaufen würde. Es ist für mich okay, so wie es ist.

Wenn Sie gewinnen, hagelt es Gratulationen. Welche Reaktionen erhielten Sie in diesem Jahr?

Sehr viele positive Reaktionen. Bereits während des Rennens waren die Anfeuerungen beeindruckend. Die Leute riefen mir zu, ich sei ein grosser Champion. Man hat es sehr geschätzt, dass ich das Rennen auch unter diesen Umständen beendet habe. Danach gab es viele SMS. Viele litten mit mir mit.