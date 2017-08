Auch neben dem Platz schont sich Williams offenbar kaum. Mitte Juli steht sie für Werbeaufnahmen für den australischen BH-Hersteller Berlei einen ganzen Tag lang vor der Kamera. Im August ziert ein Bild der Hochschwangeren das Titelbild der «Vanity Fair», nur mit einem Silberkettchen um die Hüfte und stolz im Ganzkörperprofil.

Dort gibt sie auch zu, dass sie schlecht schlafe. Dass sie erst jetzt, wenn sie erstmals Mutter wird, zur Frau werde. Dass sie in den Tennis-Zirkus zurückkehrt, steht für sie aber ausser Frage: «Das ist nur ein Abschnitt in meinem Leben. Ich bin noch nicht am Ende.»

Sport als nützliches Ventil

Es mag grotesk wirken und macht ihre Kritiker mundtot, denn Sport, so sind sich Mediziner einig, ist auch während der Schwangerschaft ein nützliches Ventil – wenn auch eines mit Tücken. «Eine Spitzenathletin muss nicht aufhören, zu trainieren», sagt Sportärztin Sibylle Matter.

Sie nahm 2000 in Sydney im Triathlon an den Olympischen Spielen teil und ist selber zweifache Mutter. Empfohlen wird, Umfang und Intensität des Trainings zu halbieren, denn Schläge und Sprünge können dem Ungeborenen schaden und sollten vermieden werden.

Problematisch wird es erst dann, wenn der Körper überhitzt und ein Puls von über 155 Schlägen pro Minute erreicht wird. Das würde die Sauerstoffversorgung beeinträchtigen und das Ungeborene könnte Schaden nehmen. Gesundheitlich ist die Fortsetzung des Trainings bis kurz vor der Niederkunft aber weitestgehend unproblematisch.

Schwanger zu Olympia-Gold

Erfahrung mit Training während der Schwangerschaft hat Nicola Spirig. Als sie im August 2012 in London Olympia-Gold im Triathlon gewinnt, ist sie bereits zu zweit unterwegs. Sohn Yannis kommt am 21. März 2013 zur Welt. In den Monaten vor der Niederkunft halbiert sie ihren Trainingsumfang auf 12 bis 15 Stunden pro Woche.