Tour de Suisse im Wohnzimmer – mit vielen Stars

Die Tour de Suisse steht für Tradition. Seit dem Zweiten Weltkrieg fand sie in jedem Jahr statt. Wegen der Coronakrise fällt sie 2020 aus. Nun gibt es aber einen modernen Ersatz: «The Digital Swiss 5».

Anders als bei anderen E-Sportarten steht die sportliche Leistung nach wie vor im Vordergrund. Die Veloprofis sind durch smarte Rollentrainer verbunden. Dank der tschechischen App «Rouvy AR» ist es möglich, virtuell echte Strecken nachzufahren. In Echtzeit kämpfen die Fahrer an der virtuellen Tour de Suisse auf fünf realen Strecken (siehe Box).

Schurter und Küng stehen am virtuellen Start

Das Feld ist hochkarätig besetzt. Viele Schweizer Topfahrer treten in zwei Rennen an: einmal mit ihrem üblichen Rennteam und einmal mit dem Schweizer Nationalteam. Jede Equipe stellt pro Tag und Rennen drei Athleten. An den virtuellen Start gehen etwa Stefan Küng, Stefan Bissegger, Michael Albasini, Mathias Frank oder der Mountainbiker Nino Schurter. Daneben sind viele internationale Stars im Feld wie Remco Evenepoel (20, Be), Mads Pedersen (24, Dä), Vincenzo Nibali (35, It), Victor Campenaerts (28, Be) oder Primoz Roglic (30, Sln).

Der Schweizer Nationaltrainer Marcello Albasini erklärt in einer virtuellen Medienkonferenz, dass sich die Rennen zu realen stark unterscheiden: