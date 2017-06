Titelverteidiger Novak Djokovic ist am French Open im Viertelfinal ausgeschieden. Der Serbe verlor gegen den aufstrebenden Österreicher Dominic Thiem in drei Sätzen 6:7 (5:7), 3:6, 0:6. Nach dem umstrittenen ersten Satz, in dem der Weltranglistensiebte Thiem beim Stand von 4:5 bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle abwehrte, brach Djokovic völlig ein.

Thiem stand bereits im letzten Jahr im Halbfinal des French Open, als er gegen Djokovic unterlag. Diesmal trifft er am Freitag auf den neunfachen Sieger Rafael Nadal. Der Spanier wird die bisherige Nummer 2 Djokovic in der Weltrangliste am Montag überholen. Dies würde auch Stan Wawrinka mit einer Finalqualifikation.

