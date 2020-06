Tipps für die Sommerferien: Diese Sportarten sollten Sie ausprobieren – es lohnt sich!

Golf: Längst kein Spiel mehr ausschliesslich für die Elite

Mit Golf ist es ein bisschen wie beim Autofahren. Bevor der Führerausweis – also die sogenannte «Platzreife» – ausgestellt wird, gibt’s eine Theorie- und Praxisprüfung. Um die erforderten Leistungen möglichst rasch zu erbringen, ist der Gang zum Golfpro in einem Klub fast unausweichlich. Erste Probelektionen gibt’s häufig gratis. Danach lohnt es sich, bei einigen Privatstunden die Grundtechniken der Schläge zu erlernen. Der Ruf des elitären Sports verblasst allmählich. Golf steht allen offen, ein unermessliches Budget ist nicht mehr Pflicht. Eigene Golf-Sets für Einsteiger gibt’s ab 350 Franken. Eine Klubmitgliedschaft ist auch nicht mehr zwingend, als «freier Golfer» kann man eine Jahresmitgliedschaft bereits für 290 Franken erwerben. Golf ist ein faszinierendes Spiel, besonders toll: Ob jung oder alt, ob dick oder dünn, es gibt keine körperlichen Voraussetzungen, die einen hindern würden, anzufangen. Es ist aber auch ein Spiel, das Geduld, Konzentration und Ausdauer erfordert. Und nicht zuletzt: Zeit. Um einen 18-Loch-Platz zu absolvieren, braucht es knapp fünf Stunden. Wobei es auch gesundheitlich gesehen schlimmeres gibt, als sich einen halben Tag an frischer Luft in der Natur zu bewegen. (ewu) Tennis: Für Junggebliebene

Der 82-jährige Onkel, der dreimal wöchentlich auf dem Tennisplatz steht, diente als Inspiration. Mit 50 Jahren einen neuen Sport lernen! Nach der Schnupperstunde war der Entscheid gefällt: Als Einstieg zehn Lektionen bei einem Tennislehrer. Die Investition hat sich gelohnt. Man erhält ein Gefühl für die richtigen Bewegungsabläufe, lernt den Zusammenhang zwischen Griffhaltung, Schwung und Flugbahn des Balles. Viele Tipps waren Gold wert und verhinderten in den Anfangszeiten das eine oder andere Mal Ratlosigkeit oder Frustration. Dank 900 Tennisclubs und -center in der Schweiz ist der Weg zum regelmässigen Sportvergnügen kurz. Zwar kostet ein Schläger – für Anfänger empfiehlt sich ein Comfort-Racket – rund 150 Franken und die Mitgliedschaft im Club ist nicht ganz billig (300 bis 500 Franken). Spass und Geselligkeit entschädigen aber schnell. Und Tennis ist ein gesundheitlicher Jungbrunnen. Es fördert gleichermassen Koordination, Balance, Schnelligkeit, Orientierungssinn, Ballgefühl und Ausdauer. Sportlerherz, was willst du mehr? (rs) Klettern: Schonen Sie Ihre Arme

Bevor wir übers Klettern reden, sei gesagt: Benutzen Sie nicht nur Ihre Arme! Arbeiten Sie mit den Beinen! Nicht selten versuchen Anfänger, sich ausschliesslich mit den Armen die Felswand hochzuziehen. Wie eigene Erfahrungen gezeigt haben, sind die Kräfte mit dieser «Technik» bereits auf Stuhlhöhe verpulvert. Für Einsteiger ist es ratsam, zuerst einen Kurs in der örtlichen Kletterhalle zu besuchen. Eine gewisse Grundsportlichkeit ist nützlich, spezielle Fähigkeiten braucht es nicht, wer Höhenangst hat, muss das Klettern aufs nächste Leben verschieben. Nachdem die wichtigsten Knoten erlernt sind, legt man sich eine eigene Ausrüstung zu: Kletterfinken, Gurt, Seil, Helm, Karabiner, Sicherungsgerät und etwa 12 Expressen, die an den in der Felswand eingebohrten Haken montiert werden. Die Grundausrüstung gibt es ab 500 Franken. Wichtig ist ausserdem: Beginnen Sie zu zweit mit Klettern. So haben Sie bereits einen Partner, der Sie sichern kann. Auf der Suche nach Routen greifen viele auf die Bücher des Verlages Filidor zurück – ein Exemplar der Einsteigerreihe «Plaisir» kostet 35 Franken. Eine eigene Disziplin innerhalb des Kletterns ist das Bouldern. Dabei klettert man in geringer Höhe (draussen oder in der Halle) ungesichert. Bouldern ist Basisarbeit, damit verfeinern Sie ihre Technik. Das schadet auch den Bezwingern der steilsten Felswände nicht. (cza) Segeln: Für Sportliche und Gemütliche

Wer einmal an einer Pinne sass, wird kribbelig, wenn der Wind auffrischt. Das Gefühl, wenn das Boot Zug aufnimmt, weil man es geschafft hat, den Segel perfekt zum Wind zu stellen, ist unschlagbar. Es stellt sich auch beim Amateur ein. Manchmal. Jollensegeln ist ohne Prüfung möglich. Die Crux: Einfach einmal eine Jolle ausprobieren ist schwierig, weil das Einmann-Segeln in sportlicher Hinsicht anspruchsvoller ist als das Jachtsegeln. Jollen-Kurse sind an Schweizer Seen selten, werden eher einmal am Gardasee angeboten. Wochenpreis: Rund 500 Franken. Segellehrer empfehlen, als solide Basis die Prüfung für grössere Boote zu absolvieren. Die Kosten liegen zwischen 1500 und 2500 Franken. Sharing-Plattformen bieten danach Bootsmieten an. Eine Vereinsmitgliedschaft vereinfacht zudem den Zugang zu Booten. Wer bei der Jolle bleibt, findet Occasion-Modelle unter 1000 Franken. Er muss aber sportlich und beweglich sein, sich bei einer Wende tief unter den Segelbaum bücken können. Und wenn das Boot kentert, muss er sich mit akrobatischen Einlagen selber zu helfen wissen. Auf der Jacht kommen, je nach Wind, auch die Gemütlichen auf ihre Kosten. (rst) Skiken: Langlauf über Stock und Stein

Für all jene, die Ausdauersportarten mögen, ist Skiken eine unbekannte, aber keine unattraktive Alternative. Dabei handelt es sich auf den ersten Blick um die sommerliche Variante des Langlaufens. Dank den aufgepumpten Rädern ist es anders als etwa mit Inline-Skates oder Rollskis möglich, auf holprigen Strecken zu fahren. Zudem haben Skikes eine Bremse, so sind auch steile Abhänge kein Problem. Die Sportart ist gelenkschonend und daher auch für ältere Menschen geeignet. Für Anfänger eignet sich ein Schnupperkurs. Innerhalb einer Stunde lernt jemand ohne Langlauf-Erfahrung erste Schritte, die Bremse gibt Sicherheit. Die einfachen Skikes können mit eignen Turnschuhen genutzt werden, Ambitionierte nutzen solche mit Langlaufschuhen.

Zur Ausrüstung gehören neben den Skikes, die ab 600 Franken zu haben sind, Langlaufstöcke mit Metallspitzen, Handschuhe, ein Velohelm und nach Bedarf Knie- und Ellenbogenschoner. (rg) Windsurfen: Das Brett der Träume