Thuram spuckt dem Gegner ins Gesicht und leitet Gladbachs Niederlage ein

Borussia Mönchengladbach hat vor zehn Tagen Historisches geschafft mit dem erstmaligen Einzug in die KO-Phase der Champions League. In der Bundesliga läuft es den Fohlen aber schon länger nicht nach Wunsch. Das Team von Marco Rose wartet schon seit Ende November und vier Spielen auf einen Sieg.

Dass am Samstagnachmittag gegen Hoffenheim eine 1:2-Niederlage resultiert, ist für Gladbach, bei denen mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo drei Schweizer in der Startelf standen und Denis Zakaria später eingewechselt wurde, zwar ärgerlich. Dass Gladbach gegen die Kraichgauer einen Vorsprung preisgibt, ebenso. Es ist aber längst nicht das, wofür diese Partie in Erinnerung bleiben wird.

Es läuft die 77. Minute im Borussia Park. Andrej Kramaric hat soeben ausgeglichen für Hoffenheim, nachdem Gladbach in der ersten Halbzeit durch einen Penalty von Captain Lars Stindl in Führung gegangen war. Herausgeholt hatte diesen Marcus Thuram, und der Sohn des französischen Weltmeisters Lilian Thuram steht nun eine knappe Viertelstunde wieder im Fokus, aber diesmal nicht auf positive Weise.