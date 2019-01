Der aufschlagstarke Raonic verlor gleich sein erstes Service-Game, danach war es aber der Deutsche, der eine Stunde praktisch in der Versenkung verschwand. Zverev traf kaum einen Ball richtig, leistete sich eine ganze Reihe von Doppelfehler und verlor die ersten beiden Sätze je 1:6. Erst im dritten Satz fand der 21-jährige Hamburger einigermassen zu seinem Spiel, wehrte drei Matchbälle ab, verlor aber letztlich nach knapp zwei Stunden 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).

Während Raonic, der Wimbledonfinalist von 2016, damit zum dritten Mal im Viertelfinal des Australian Open steht, gehen Zverevs enttäuschende Resultate auch im neuen Jahr weiter. Der Champion der ATP Finals in London und Gewinner von drei Masters-1000-Turnieren hat bei den grössten Events bislang erst einen einzigen Viertelfinal - letztes Jahr in Paris - in seinem Palmarès stehen. Er wird mindestens weitere mindestens vier Monate warten müssen, um endlich auch bei den Grand Slams seine Marke zu hinterlassen.

Der als Nummer 16 gesetzte Raonic hingegen hat gegen den Kroaten Borna Coric (ATP 12) oder Lucas Pouille (ATP 31) eine gute Chance, in Melbourne zum zweiten Mal nach 2016 in die Halbfinals einzuziehen.