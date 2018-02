Nadal hätte am ATP-Turnier in Acapulco nach über einem Monat Pause wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen sollen. Doch der Weltranglistenzweite aus Spanien, der das Turnier in Mexiko zweimal gewann (2005, 2013), musste für die Partie gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez verletzungsbedingt Forfait erklären.

Er habe im Training einen heftigen Schmerz im Bein gespürt, so Nadal. Der 31-Jährige hat kein Turnier mehr bestritten seit seiner Aufgabe am 23. Januar im fünften Satz des Viertelfinals am Australian Open. Gegen den nachmaligen Finalisten Marin Cilic gab Nadal wegen einer Oberschenkelverletzung im rechten Bein auf. Nun traten am Montag in Acapulco an der gleichen Stelle wie in Melbourne wieder Schmerzen auf.