Der 32-jährige Wawrinka hat seit der Erstrundenniederlage im Juli in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten.

Der Waadtländer wird nach zwei Operationen am linken Knie am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) sein Comeback geben.

Wawrinka hatte Magnus Norman, den French-Open-Finalisten von 2000, im Jahre 2013 engagiert und mit ihm die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebt. Danach setzte Wawrinka zum kaum erwarteten Höhenflug mit dem Gewinn von drei Grand-Slam-Titeln an (Australian Open 2014, French Open 2015 und US Open 2016). Zudem gewann Wawrinka in dieser Zeitspanne unter anderem mit der Schweiz und Roger Federer noch den Davis-Cup (2014).