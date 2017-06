Lopez bestritt am Sonntag den Final in Stuttgart gegen den Franzosen Lucas Pouille.

Wawrinka besiegte den 35-jährigen Lopez in vier von sechs Direktbegegnungen. Zuletzt setzte er sich 2014 in den Achtelfinals in Wimbledon ohne Satzverlust durch. Für den Waadtländer ist das Turnier in London der Einstieg in die kurze Rasensaison mit Wimbledon als Höhe- und Schlusspunkt.

Im Queen's Club hätte nebst Murray und Wawrinka auch Rafael Nadal antreten sollen. Der French-Open-Gewinner zog die Anmeldung jedoch zurück.