«Ich hoffe es. Aber was sicher ist: Ich verliebe mich jeden Tag mehr in deinen Akzent», sagt Zverev mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ihre Geschichte hat sich auch bereits bis in Pinfields Heimat Yorkshire rumgesprochen. Jedenfalls fragt die Grafschaft in Nordengland ihre Bewohner, ob es an der Zeit sei, Zverev zum Ehrenbürger zu ernennen. Und zwar spätestens dann, wenn Zverev am Sonntag sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen sollte.