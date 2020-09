Vögele bereits ausgeschieden

Die 30-jährige Aargauerin, die Nummer 114 im Ranking, unterlag in Istanbul der leicht besser klassierten Italienerin Jasmine Paolini 1:6, 6:4, 3:6. Vögele hatte vergangene Woche am US Open trotz der Erstrunden-Niederlage gegen die Griechin Maria Sakkari überzeugt. Aber der Wechsel auf die Sandunterlage in Istanbul bereitete der Schweizerin Schwierigkeiten. Im ersten Satz geriet Vögele gleich 0:5 ins Hintertreffen.