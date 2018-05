Golubic verpasste eine gute Gelegenheit, zum zweiten Mal in ihrer Karriere in Roland-Garros die 2. Runde zu erreichen. Nach drei Siegen in der Qualifikation hatte sie gegen den 19-jährigen Teenager aus Chicago vorab bei eigenem Service zu viele Probleme. Fünfmal musste sie ihren Aufschlag abgeben, darunter jeweils auch zum Ende der beiden Sätze.

Im zweiten Umgang führte Golubic zwar 4:3, doch die Antwort der jungen Amerikanerin, deren Stärken der Service und die wuchtigen Schlägen von der Grundlinie sind, kam sofort. Sie gewann die letzten drei Games und beschloss ihr Grand-Slam-Debüt mit einem Break zu null.

Obwohl die Weltranglisten-Position für Golubic sprach, kommt die Niederlage nicht sonderlich überraschend. Die 25-Jährige wartet immer noch auf den ersten Sieg auf der WTA-Tour in dieser Saison, während Dolehide im letzten halben Jahr zumindest für das eine oder andere Ausrufezeichen gesorgt hat.