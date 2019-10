Titelverteidigerin Switolina startet mit Sieg

Wie im Vorjahr, als sich Switolina im Final des Saisonfinales in Singapur gegen die Tschechin in drei Sätzen durchsetzte, erwies sich die Nummer 8 der Welt auch in Shenzhen als die Stärkere der beiden und kam zum vierten Sieg in Folge gegen Pliskova, die Nummer 2 der Welt.

Vorentscheidend war das Tiebreak des ersten Satzes, das Switolina mit dem siebten Satzball mit 14:12 für sich entschied. Pliskova vergab beim Stand von 9:8 eine Chance, den Durchgang für sich zu entscheiden. Im zweiten Satz schaffte Switolina beim Stand von 3:3 das wegweisende Break. Bei 5:4 wehrte sie zwei Breakbälle ab, ehe sie ihren ersten Matchball mit einem Aufschlagwinner verwertete und sich damit weitere 305'000 Dollar Preisgeld sicherte.

In der zweiten Partie der Gruppe trifft US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada auf Simona Halep, die Gewinnerin des Wimbledon-Turniers aus Rumänien.