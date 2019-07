Der Weltranglisten-Erste und vierfache Wimbledonsieger Novak Djokovic gewann sein Duell der 1. Runde gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber (ATP 57) in gut zwei Stunden 6:3, 7:5, 6:3.

Djokovic gab sowohl im ersten als auch im zweiten Satz gleich sein erstes Aufschlagspiel ab, reagierte aber postwendend und schaffte jeweils das Rebreak. Der Serbe zeigte sich auf dem Platz von den Diskussionen um seine Person in den letzten Tagen unbeeindruckt. Aus dem von Djokovic präsidierten Spielerrat waren übers Wochenende vier Mitglieder wegen Differenzen innerhalb des Gremiums ausgetreten.

In der 2. Runde trifft Djokovic am Mittwoch auf den Amerikaner Denis Kudla. Ebenfalls in der nächsten Runde steht Kevin Anderson, der im Vorjahr Djokovic im Final in drei Sätzen unterlegen war. Der Südafrikaner bezwang den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 6:3, 6:4, 6:2.

Alexander Zverevs Warten geht weiter

Für die erste grosse Überraschung des Turniers sorgte Jiri Vesely (ATP 124). Der Tscheche siegte gegen den Deutschen Alexander Zverev, die Nummer 5 der Welt, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Dem 22-jährigen Hamburger, Sieger der ATP-Finals 2018, will der Durchbruch an Grand-Slam-Turnieren somit weiter nicht gelingen. Die Viertelfinals bleiben das beste Ergebnis Zverevs an den Major-Turnieren.