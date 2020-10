Thiem wartet im Achtelfinal auf Wawrinka

In seinem Achtelfinal könnte es Thiem mit Stan Wawrinka zu tun bekommen, gegen den er in den Direktbegegnungen 1:3 zurückliegt. Wawrinka hat es in der 3. Runde mit dem französischen Aussenseiter Hugo Gaston zu tun. Für Thiem ist es der 14. Achtelfinal an einem Grand-Slam-Turnier. In den beiden Vorjahren stand er am French Open jeweils im Final.

Gegen Ruud, der mit der Referenz der meisten Siege auf Sand in dieser Saison antrat, geriet der 27-jährige Österreicher trotz anfänglichem Breakrückstand nicht ernsthaft in Bedrängnis. Vor allem in den Big Points war Thiem jeweils Herr der Lage. Mit einem Ass beendete er die Partie nach 2:15 Stunden.