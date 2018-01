Die Aargauer Qualifikantin kassierte gegen die 24-jährige Alexandrowa (WTA 96), deren grösster Erfolg ein Turniersieg 2016 auf ITF-Stufe in Limoges ist, in 65 Minuten fünf Breaks.

In der kommenden Woche wird Vögele die Qualifikation für das Australian Open bestreiten. Im letzten Jahr hatte sie die Vorausscheidung überstanden, im Haupttableau scheiterte sie dann in der 2. Runde an der späteren Finalistin Venus Williams.