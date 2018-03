Die ersten beiden Sätze verliefen sehr wechselvoll und ausgeglichen und brachten insgesamt acht Breaks. Die 27-jährige Aargauern ging im dritten Satz mit einem weitere Servicedurchbruch 2:0 in Führung, worauf der drei Jahre jüngeren Amerikanerin umgehend das Gegenbreak gelang. Nach dem 2:2 jedoch entschied Vögele bis zuletzt jedes Game für sich. Für die Breaks zum 4:2 und zum 6:2 benötigte sie je nur eine Chance.

Im neunten Halbfinal ihrer Karriere trifft die Schweizerin auf die auf die ungesetzte Schwedin Rebecca Peterson (WTA 139), gegen die Vögele bislang noch nie gespielt hat.

Letztmals stand Stefanie Vögele im April 2016 in Istanbul in einem Halbfinal. In einen Final auf WTA-Stufe einziehen konnte sie noch nie.

Für die Aargauerin bedeuteten in der mexikanischen Küstenstadt Acapulco schon die vorangegangenen Siege gegen die je über 120 Positionen besser klassierten Tatjana Maria aus Deutschland und Maria Sakkari aus Griechenland achtbare Erfolge. Mit dem Triumph gegen die Weltnummer 13 Stephens kommt sie jedoch nahe an ihre wertvollsten Siege der Karriere heran. Ihren einzigen Erfolg gegen eine Top-10-Spielerin errang sie 2013 in Charleston, als sie die damalige Nummer 10 Caroline Wozniacki ebenfalls in drei Sätzen schlug. Gegen Stephens spielte Vögele in jenem Jahr dreimal - und gewann zwei dieser Partien.