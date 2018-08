Der 33-jährige, in der Weltrangliste derzeit nur auf Platz 151 geführte Waadtländer setzte sich in 115 Minuten mit 6:2, 4:6, 6:3 gegen den Argentinier durch. In diesem Jahr hat er mit Grigor Dimitrov (in Wimbledon) bloss einen Spieler geschlagen, der besser klassiert war als Schwartzman (ATP 12).

Wawrinka zeigte eine überzeugende Leistung. Im ersten Satz spielte der dreifache Major-Sieger sogar ganz gross auf und zeigte herrliche Schläge. Der 25-jährige Schwartzman, der die bisher beste Saison seiner Karriere zeigt, war chancenlos. Dann wurden Wawrinkas Schläge phasenweise etwas ungenauer, speziell zum Ende des zweiten Satzes, den er mit drei unerzwungenen Fehlern abschloss. Im Entscheidungssatz hatte Wawrinka wieder deutliche Vorteile und setzte den Südamerikaner bei dessen Service fast konstant unter Druck.

Als nächstes trifft Wawrinka, der nur dank einer Wildcard direkt ins Haupttableau vorstiess, auf den Japaner Kei Nishikori (ATP 23). Gegen den US-Open-Finalisten von 2014 hat der Schweizer schon acht Mal gespielt, unter anderem 2012 auch in Cincinnati. Damals kam er zu einem von insgesamt vier Siegen gegen Kei Nishikori. Den bedeutendsten feierte Wawrinka 2016 im Halbfinal des US Open auf dem Weg zu seinem dritten Major-Sieg.