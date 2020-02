Sofia Kenin gewinnt Australian Open in Melbourne

Die Entscheidung in der wegen Regens geschlossenen Rod Laver Arena fiel Mitte des dritten Durchgangs, als Kenin bei 2:2 und 0:40 dank fünf Winnern in Folge das Game doch noch gewann. Und auch im nächsten Game gelang es Muguruza nicht, zwei Spielbälle zu verwerten, so dass die Amerikanerin aus Florida das vorentscheidende Break gelang. Mit einem Doppelfehler, dem achten, beendete Muguruza nach gut zwei Stunden die Partie.

Kenin ist mit 21 Jahren und 80 Tagen die jüngste Australian-Open-Siegerin seit Maria Scharapowa 2008 und die achte neue Grand-Slam-Siegerin in den letzten drei Jahren und dem Ende der Dominanz von Serena Williams. Dank ihrem grössten Erfolg der Karriere wird sie in der Weltrangliste bis auf Rang 7 vorstossen, als jüngste Amerikanerin seit 1999.

Für die ungesetzte Muguruza, die wieder in die Top 20 vorstossen wird, war es im vierten Major-Final die zweite Niederlage. 2016 hatte sie am French Open in Paris, 2017 in Wimbledon triumphiert.