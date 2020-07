Die 38-jährige Amerikanerin, in der Weltrangliste nur noch die Nummer 9, bestätigte auch schon ihre Teilnahme am US Open, an dem sie ihren 24. Grand-Slam-Titel holen möchte.

Die Turniere in Kentucky und Prag (beide vom 10. bis 16. August) sind die ersten zwei neuen Turniere, welche die WTA für das Programm nach der Coronavirus-Krise in den Kalender aufgenommen hat. Die WTA Tour will den Spielbetrieb am 3. August in Palermo wieder aufnehmen.