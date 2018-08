Das neue Format: Ende Jahr spielen 18 Nationen in einer Finalwoche an neutralem Ort um den Titel. Im Februar ermitteln 24 Nationen in einer Qualifikation, bei der es noch Heim- und Auswärtsspiele gibt, 12 Teilnehmer. Gesetzt sind die vier Halbfinalisten des Vorjahrs, dazu werden zwei Wildcards vergeben. Gespielt werden pro Begegnung nur noch zwei Einzel und ein Doppel mit zwei Gewinnsätzen. Die Sieger der sechs Dreiergruppen und die zwei besten Gruppenzweiten stehen in den Viertelfinals. Zentral: Erstmals würden Preisgeld und Antrittsgagen ausgeschüttet. Das Gesamtvolumen: 20 Millionen Dollar. 2019 soll es bereits losgehen.

Kommt die Reform durch, wäre das der letzte Nagel am Sarg des seit Jahren serbelnden Davis Cups. «Sie verkaufen die Seele eines historischen Wettbewerbs», urteilt Ex-Spieler Yannick Noah. Was Sie zur Abstimmung wissen müssen.

6. Wer sind die Streithähne?

Genau das passiert mit dem World Team Cup, den die ATP ab 2020 durchführt. Es ist eine Kampfansage an die ITF. Der World Team Cup wird zu Jahresbeginn in Australien (Adelaide, Brisbane, Perth, Finalrunde in Sydney) ausgetragen. Dabei werden 15 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Zudem wird um Ranglistenpunkte gespielt. Ein Vorteil, mit dem die ITF nicht locken kann. In diesem Punkt ist sie dem Goodwill der ATP wehrlos ausgeliefert.

7. Was heisst das für den Kalender?

Oft genug prangerten Topspieler den vollen Kalender an. Gleichzeitig liessen sie sich mit Millionengagen für Schaukämpfe nach Asien oder Südamerika locken. Mit dem neuen Format würde nur noch in zwei statt in vier Wochen gespielt. Nutzniesser wären die Turniere in Rom und Madrid. Sie würden ihre Felder vergrössern und das Turnier auf zehn Tage aufblähen. Nach der Kampfansage mit dem World Team Cup steht eine Verschiebung des Termins in den Herbst zur Debatte. Das wäre ein Problem für den Laver Cup – und damit auch für Roger Federer.

8. Was passiert mit dem Fed Cup?

Ab 2019 soll es im Frauenwettbewerb nur noch eine Weltgruppe mit 16 Teams geben – und nicht mehr zwei mit acht Mannschaften. Langfristig soll der Fed Cup nach Vorbild des Davis Cups umgebaut werden.