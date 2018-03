Keiner kennt das Gefühl so gut wie er: ganz oben zu stehen, der Gejagte zu sein. Während 305 Wochen führte Roger Federer (36) die Tennis-Weltrangliste an und damit länger als jeder andere. Mit dem Turniersieg in Rotterdam kehrte er erstmals seit November 2012 wieder auf den Thron zurück. Doch der steht in Indian Wells bereits wieder auf dem Spiel.

Zwar fehlt Rafael Nadal wegen einer Verletzung, doch Federer muss in der Mojave-Wüste die Halbfinals erreichen, will er die Führung verteidigen, denn als Sieger aus dem Vorjahr fallen ihm 1000 Punkte aus der Wertung. Nadal, der in den Achtelfinals gegen Federer verloren hatte, verliert nur 90 Punkte. Virtuell hat er derzeit die Nase vorne. Federer nimmt das gelassen.