Nach dem Wimbledonsieg hatte Federer angedeutet, dass er womöglich nur das Masters-1000-Turnier von Cincinnati als Vorbereitung auf das US Open bestreiten wird. Nun bestätigte Federer aber den Organisatoren in Montreal für nächste Woche seine Teilnahme. Federer trat in Montreal seit 2011 nicht mehr an und gewann dort noch nie. Seine zwei Turniersiege am Canadian Open von 2004 und 2006 errang er in Toronto. Das Turnier findet nur in den ungraden Jahren in Montreal statt.

Die Chance, das Jahr als Nummer 1 zu beenden, mag bei Federers Entscheid, in Montreal nun doch anzutreten, eine Rolle gespielt haben. In der Jahreswertung führt Rafael Nadal mit 550 Punkten Vorsprung auf Federer. Dominic Thiem (3.) und Stan Wawrinka (4.) liegen schon 3650, beziehungsweise 3845 Punkte hinter Leader Nadal zurück.