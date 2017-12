Im Gegensatz zu ihm, der von einer sehr guten Saisonvorbereitung berichtete, die er wie gewohnt in Dubai absolvierte, hatten seine stärksten Konkurrenten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Saisoneinstieg von Stan Wawrinka und Rafael Nadal (beide Knie) verzögert sich, Novak Djokovic (in Abu Dhabi) und Andy Murray (in Brisbane) kehren nach langen Pausen zurück.

Bencic: «Das Licht am Ende des Tunnels»

Erneut tritt Federer, der das Mixed-Turnier 2001 mit Martina Hingis gewonnen hat, an der Seite von Belinda Bencic an. Im Gegensatz zu Federer geht für die 20-Jährige aus Wollerau ein mehrheitlich frustrierendes Jahr zu Ende. Nach monatelangen gesundheitlichen Problemen zog Bencic Ende April die Reissleine und liess sich am Handgelenk operieren, der Rückfall auf Position 318 im Ranking war die Folge.

«Wir haben uns richtig entschieden und ich bin froh, dass ich die Operation gemacht habe», sagte Bencic bei ihrer Rückkehr nach Perth. Mitte September gab sie beim Sieg am ITF-Turnier in St.Petersburg ihr Comeback. Und an kleineren Turnieren kämpfte sie sich im Herbst auch Schritt für Schritt in die Top 100 zurück. Zuletzt gewann sie 15 Partien in Folge und die ITF-Turniere in Hua Hin, Taipeh und Dubai.

Bencic ist bereit: