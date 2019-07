Die Weltnummer 55 Riske, die in der 3. Runde Belinda Bencic ausgeschaltet hatte, untermauerte auch gegen die French-Open-Siegerin Barty ihre Qualitäten auf Rasen. Vor Wimbledon hatte die 29-Jährige aus Nashville das ITF-Turnier von Surbiton sowie das WTA-Turnier in 's Hertogenbosch gewonnen.

In den Viertelfinals am Dienstag spielt Riske gegen Serena Williams, die gegen Carla Suarez Navarro 6:2, 6:2 siegte. Die 37-jährige Williams gewann das Turnier an der Church Road sieben Mal und verlor im letzten Jahr erst im Final gegen Angelique Kerber.

Mit Karolina Pliskova scheiterte auch die Nummer 3 der Weltrangliste am "Manic Monday", an dem alle Achtelfinals gespielt werden. Die Tschechin verlor gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova, die Nummer 68 der Welt, nach 3:17 Stunden 6:4, 5:7, 11:13. Pliskova hatte im entscheidenden Durchgang zweimal zum Matchgewinn serviert.

In den Achtelfinals endete auch der Lauf der erst 15-jährigen Cori Gauff. Die Amerikanerin, die bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Furore gesorgt hatte, verlor gegen die frühere Weltnummer 1 Simona Halep 3:6, 3:6. Gauff wird dank ihrem Exploit in der Weltrangliste von Platz 313 in die Top 150 vorstossen.