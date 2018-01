Den Grundstein legt Federer, der bei den Australian Open seinen 20. Grand-Slam-Titel anpeilt, wo anders. In Dubai und auf schmucklosen Plätzen in der Schweiz, so anonym wie möglich und von der Öffentlichkeit unbeobachtet. Dabei hat es sich Federer zur Aufgabe gemacht, immer wieder mit Junioren aus aller Welt zu trainieren.

«Auch für mich aufregend»

Neue Gesichter, neue Impulse – das alles hilft ihm, auch in der 20. Saison als Profi die kindliche Freude am Spiel zu bewahren. Für ihn sind es Bäder im Jungbrunnen. «Es ist schön, mit jemandem zu, trainieren, der so aufgeregt ist und für den das alles eine grosse Sache ist», sagt Federer. «Auch für mich ist das sehr aufregend. Als Junior hätte ich auch gerne mit den Besten trainiert.»

Auch deswegen stand Federer in den vergangenen Monaten mit Jakub Paul (18), Raphael Baltensperger (20) und Yannik Steinegger (17) mit drei Talenten aus der Swiss-Tennis-Schmiede auf dem Platz. Gewinnt Federer die Australian Open, dürfen aber auch sie sich ein bisschen wie Sieger fühlen. Denn ohne Bäder im Jungbrunnen wäre Federer vielleicht längst zurückgetreten.

Jakub: «Habe das Tiebreak gewonnen»

«Ich konnte bisher einmal mit Roger trainieren, das war vergangenes Jahr kurz nach den US Open. Es war ein lockeres Schlagtraining. Der Kontakt kam via Severin Lüthi zu meinem Coach Sven Swinnen von Swiss Tennis zustande. Die Anfrage kam einen Tag vorher und es war natürlich sofort klar, dass ich das machen würde. Am Anfang konnte ich es gar nicht glauben, und ich war natürlich sehr nervös, ich habe ihn dort auch das erste Mal getroffen.

Im Vorfeld habe ich nur der Familie davon erzählt, sonst niemandem. Begleitet hat mich ebenfalls niemand und Rogers Coach Severin Lüthi war auch nicht dort, wir waren also wirklich nur zu zweit. Roger kam sofort auf mich zu, hat mich begrüsst und mir auch erzählt, dass er versucht, mitzuverfolgen, wie sich die Schweizer Junioren an den Grand-Slam-Turnieren schlagen.