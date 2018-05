Bis zum 2:2 hielt Pella im Linkshänder-Duell mit, dann drehte Nadal auf und gewann bis zum 6:2, 5:0 neun Games in Folge. Der Weltranglisten-Erste hatte seine einzige schwächere Phase ganz zu Beginn. Er gab bei eigenem Service die ersten drei Punkte ab und musste insgesamt vier Breakchancen abwehren. Danach verlor er nur noch zehn Punkte, wenn er aufschlug. Als nächstes trifft Nadal auf den Franzosen Richard Gasquet (ATP 32).

Sollte Nadal gegen Gasquet auch das 16. Duell gewinnen, würde er im Achtelfinal auf einen krassen Aussenseiter treffen, entweder auf den Esten Jürgen Zopp (ATP 136) oder den Deutschen Maximilian Marterer (ATP 70). Der 30-jährige Zopp kam als Lucky Loser zu seinem ersten Grand-Slam-Einsatz seit 2014 und überstand die ersten beiden Runden gegen den Amerikaner Jack Sock und den Belgier Rubens Bemelmans in fünf Sätzen.

Der 22-jährige, vom deutschen Davis-Cup-Captain Michael Kohlmann betreute Marterer schaffte im letzten Herbst erstmals den Einzug unter die Top 100 der Weltrangliste und überraschte seither mit einigen guten Resultaten. Zuletzt setzte er sich im Linkshänder-Duell gegen den hoch gehandelten kanadischen Teenager Denis Shapovalov (ATP 25) in vier engen Sätzen durch.

Scharapowa nun gegen Pliskova

Im Frauentableau setzte sich die Weltranglisten-Erste Simona Halep genauso ohne Satzverlust durch wie die zweifache Turniersiegerin Maria Scharapowa. Halep, die in Paris zweimal im Final stand, setzte sich gegen die Amerikanerin Taylor Townsend (WTA 72) mit 6:3, 6:1 durch, während Scharapowa beim 7:5, 6:4 gegen die Kroatin Donna Vekic (WTA 50) etwas mehr Mühe bekundete. Ihr gelangen jeweils zum Ende der Sätze die entscheidenden Breaks.

Scharapowa, die erstmals seit 2015 in Roland-Garros dabei ist, bekommt es in der 3. Runde mit Karolina Pliskova zu tun. Die formstarke Weltranglisten-Sechste setzte sich im rein tschechischen Duell gegen Lucie Safarova (WTA 53), Finalistin 2015, mit 3:6, 6:4, 6:1 durch. Karolina Pliskova und Scharapowa standen sich erst einmal gegenüber: Die Russin gewann 2015 im Fed Cup in zwei Sätzen.