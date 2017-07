Der Slowake Martin Klizan gab gegen den dreimaligen Wimbledon-Sieger nach dem verlorenen Startsatz beim Stand von 0:2 im zweiten Durchgang wegen einer Verletzung an der Wade auf.

Djokovic zählte gegen Klizan erstmals auf die Unterstützung des Kroaten Mario Ancic. Der 33-jährige doktorierte Jurist, der in der Finanzbranche tätig ist, sass neben Andre Agassi in Djokovics Box. Die einstige Nummer 7 des Rankings und Besieger von Roger Federer in der Startrunde in Wimbledon 2002 stand 2004 im Südwesten Londons im Halbfinal.

Neben Klizan und Federers Gegner Alexander Dolgopolow beendeten insgesamt vier weitere Spieler ihre Erstrundenpartie nicht und gaben vorzeitig auf. Nach Nick Kyrgios am Montag erwischte es am zweiten Turniertag mit Feliciano Lopez einen weiteren Gesetzten. Der Spanier hatte zuvor eine ausgezeichnete Rasen-Saison gespielt und nach dem Final-Einzug in Stuttgart das Turnier in Queen's gewonnen.

Vorzeitig gescheitert ist auch der Franzose Richard Gasquet. Der Wimbledon-Halbfinalist von 2015 unterlag dem Spanier David Ferrer in vier Sätzen.