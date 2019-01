Der 24-jährige Pouille steht damit erstmals im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Die Nummer 31 der Weltrangliste besiegte Raonic, der zuvor gegen Stan Wawrinka und Alexander Zverev überzeugt hatte, mit 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Pouille musste auf dem Weg in den Halbfinal keinen Top-Ten-Spieler bezwingen. Am Freitag trifft er nun auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien oder den Japaner Kei Nishikori. Im ersten Halbfinal stehen sich bereits am Donnerstag der Spanier Rafael Nadal und der griechische Federer-Bezwinger Stefanos Tsitsipas gegenüber.