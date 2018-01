Rafael Nadal kassierte am Australian Open in Melbourne seinen ersten Satzverlust des Turniers. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in den Achtelfinals nach einem mehr als dreieinhalb Stunden dauernden zähen Kampf gegen den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 26) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 durch.