Es gab am Sonntagnachmittag in Paris nur ganz wenige Momente, in welchen der 32-jährige Waadtländer mit dem "Monster Nadal" (Originalton Wawrinka) mithalten konnte. Vielmehr war es der ein Jahr jüngere Mallorquiner, der mit seinen Schlägen gewaltigen Druck erzeugte. Wawrinka, der French-Open-Sieger 2015, befand sich dergestalt bei den Ballwechseln jeweils früh in der Defensive.

Während Wawrinka in seinem vierten Grand-Slam-Final erstmals als Verlierer vom Platz ging, kam Nadal ohne Satzverlust zu seinem 15. Major-Titel. Zehn davon hat er im Stade Roland-Garros gewonnen, womit die Operation "Décima" von Erfolg gekrönt war. In Paris musste er sich in 79 Partien nur zweimal geschlagen geben.