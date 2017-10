Die erste Absage für die Swiss Indoors 2017 ist eingetroffen. Der Luxemburger Gilles Muller (ATP 22) hat wegen einer Ellenbogenverletzung seine Saison vorzeitig beendet und wird somit auch nicht in Basel aufschlagen.

2016 kam der 34-Jährige in Basel bis in den Halbfinal, wo er dem Japaner Kei Nishikori in drei Sätzen unterlag. In diesem Jahr ist Muller in der Weltrangliste so hoch wie noch nie platziert. In Wimbledon gewann er überraschend gegen Rafael Nadal. Zudem feierte Muller die ersten beiden ATP-Titel seiner Karriere: In Sydney und S-Hertogenbosch.

Del Potro neu unter den Gesetzten

In Basel wäre Muller in diesem Jahr an Nummer 8 gesetzt gewesen. Seine Position unter den acht Gesetzten, die erst im Viertelfinal gegeneinander spielen können, übernimmt der zweifache Swiss-Indoors-Sieger Juan Martin del Potro.

Mullers Platz im Haupttableau geht an den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 48). Auch der 27-Jährige war im Ranking nie besser klassiert als 2017 und schon in der Vergangenheit mehrfach Gast in Basel.