Vorrangiges Ziel des Briten ist es, wieder auf das Niveau zu kommen, das er im Einzel haben will. Andy Murray: "Darauf will ich nun all meine Energie verwenden."

Kommende Woche spielt er daher in Winston-Salem an einem ATP-250-Turnier. "Wenn es dort gut klappt, werde ich Gewissheit haben, dass mein Niveau gut genug ist und ich wieder grosse Spiele gewinnen kann. Und wenn nicht, macht es Sinn, vielleicht einige kleinere Turniere zu spielen", erklärte der 32-jährige Schotte.

Murray hatte sich Anfang des Jahres einer Hüftoperation unterzogen und in dieser Woche beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati sein Einzel-Comeback nach sieben Monaten Pause gegeben. Dort verlor Murray zum Auftakt gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 4:6.